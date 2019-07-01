Samanyolu Haber /Spor / Norveç genç mültecinin başarısını konuşuyor /01 Temmuz 2019 11:00

Norveç genç mültecinin başarısını konuşuyor

2018 yılında Norveç’e gelen 17 yaşındaki Çağatay Kurt, eskrim sporundaki başarısıyla Norveç basının dikkatini çekti. Ülkenin önde gelen televizyon kanalı NRK’da yer alan haberde, Kurt’tan “Süper yetenek” diye bahsediliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avından  kaçıp Norveç’e sığınan Çağatay Kurt, eskrim sporundaki başarısıyla isminden söz ettiriyor. 

Norveç'in önde gelen televizyon kanalı NRK'da yayımlanan haberde 8 aydır Norveç’te yaşayan Kurt’un bu hafta NM-vika 2019 müsabakalarına katıldığı ve şampiyonluğa doğru ilerlediği ifade edildi.

SORULARA NORVEÇÇE CEVAP VERDİ

Boldmedya'nın haberine göre Çağatay Kurt’un kısa sürede Norveççe öğrenmesi ve sorduğu sorulara cevap vermesi, NRK muhabirinin dikkatini çekmiş. 

Haberde, “Tüm soruları cevapladı. Eskrim alanında rakipleri, antrenörleri ve diğerleri ile konuşarak dili öğrenmiş.” ifadeleri yer aldı.

Çağatay Kurt eskrim kariyerini Norveç'te devam ediyor.

TÜRKİYE'DE A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYİYORDU

Türkiye’de iken Eskrim Genç Milli Takımı’nda olduğu belirtilen Kurt’un Norveç'e gelme sebebi ise şöyle özetlendi: “Milli takımdaydı, fakat orada kalamadı. Ailesinin ve babasının işkence görmesinden korkuyordu.” 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra Çağatay Kurt’un babasının işini kaybettiği, pasaportuna el konulduğu ve tutuklanma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Kurt’un babasının tutuklanmasını istemediği, bu yüzden Türkiye’den kaçmak zorunda kaldıkları anlatıldı.

Tek çarelerinin ülkeyi terk etmek olduğunu vurgulayan Kurt, insan kaçakçıları ile irtibat kurduklarını ve bir liman şehrinde her şeyi geride bırakarak Türkiye’den ayrıldıklarını anlattı.

BASKI VE ZULÜM YÜZÜNDEN ÜLKESİNİ TERK ETMEK MECBURİYETİNDE KALDI

Kurt, tekneye bindikleri anı şu sözleri ile anlatıyor: “Çok korkmuştum her şeyi hatırlamıyorum. Her şey denizde sona erebilirdi. Polisler tarafından yakalanabilir ya da boğulabilirdik.”

Kurt; Yunanistan, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri üzerinden ailesi ile birlikte Norveç’e geldiklerini anlatan Çağatay Kurt'un hedefinde eskrim sporunda ilerlemek ve en iyi spor kulübüne girmek var.

Çağatay Kurt’un Yunanistan’dan Norveç’e uzanan kaçış hikâyesi ve eskrim sporundaki başarısı NRK’da en çok okunan haberler arasında yer aldı.
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