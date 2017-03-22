Samanyolu Haber /Gündem / Norveç 4 Türk subay ve bir askeri ataşeyle ilgili kararını verdi /22 Mart 2017 11:43

Norveç 4 Türk subay ve bir askeri ataşeyle ilgili kararını verdi

NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları kabul edildi.

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Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edilen başvurular sayesinde subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç’te görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi.

Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç’te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.
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