Normal bir ülkede olsak yer yerinden oynardı...

MİT Başkanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'ne gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başknosolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgili sunum yaptı. TBMM yerine ABD Senatosuna Fidan'ın sunum yapmasına bazı vekiller tepki göstermişti. Bir de üstüne üstlük Erdoğan'ın bu gidişten haberim yoktu demesi skandal boyutuna ulaştı. Bu konuyu analiz eden Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan muhalefetin bile bu skandalın üzerine gitmediğini yazdı







İşte Takan'ın analizi





Garip bir ülkedir Türkiyem!.. Cumhurbaşkanı, MİT Başkanının ABD seyahatinden haberdar olamadığını açıkladı. Bu açıklama, normal bir ülkede yapılsa anında yer yerinden oynar. Kıyamet kopar. Hesap sorulur… Gelgelelim burası Türkiye!.. En muhalif siyasiler bile sağıra yattı. Gazete ve televizyonlar, haber değeri görmedi ki, “ittifakı bozdurmayız” sözleri manşet yapıldı. İçi boşaltılan devlet kurumları, kör, sağır, dilsiz. O yüzden, “Bir bürokrat yurtdışına giderken üstünden yazılı olur almıyor mu (eskiden öyleydi-aht-), nasıl habersiz olunur?” diye sorsam, bana kargalar bile güler…