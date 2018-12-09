Samanyolu Haber /Gündem / Normal bir ülkede olsak yer yerinden oynardı... /09 Aralık 2018 17:04

Normal bir ülkede olsak yer yerinden oynardı...

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Washington’a gidip, bizzat Amerikalı Senatörlere bilgi verdiği iddiası Ankara’yı karıştırdı.

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MİT Başkanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'ne gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başknosolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgili sunum yaptı. TBMM yerine ABD Senatosuna Fidan'ın sunum yapmasına bazı vekiller tepki göstermişti. Bir de üstüne üstlük Erdoğan'ın bu gidişten haberim yoktu demesi  skandal boyutuna ulaştı. Bu konuyu analiz eden Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan muhalefetin bile bu skandalın üzerine gitmediğini yazdı

İşte Takan'ın analizi 

Garip bir ülkedir Türkiyem!.. Cumhurbaşkanı, MİT Başkanının ABD seyahatinden haberdar olamadığını açıkladı. Bu açıklama, normal bir ülkede yapılsa anında yer yerinden oynar. Kıyamet kopar. Hesap sorulur… Gelgelelim burası Türkiye!.. En muhalif siyasiler bile sağıra yattı. Gazete ve televizyonlar, haber değeri görmedi ki, “ittifakı bozdurmayız” sözleri manşet yapıldı. İçi boşaltılan devlet kurumları, kör, sağır, dilsiz. O yüzden,  “Bir bürokrat yurtdışına giderken üstünden yazılı olur almıyor mu (eskiden öyleydi-aht-), nasıl habersiz olunur?” diye sorsam, bana kargalar bile güler…
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