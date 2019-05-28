Samanyolu Haber /Ekonomi / Nohut Arjantin ve Meksika'dan geldi /28 Mayıs 2019 14:03

Nohut Arjantin ve Meksika'dan geldi

Nohut fiyatını düşürmek için 2018 yılında 93 bin ton ithalat yapıldı. İthal nohutlar Arjantin, Meksika ve Hindistan'dan geldi.

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Türkiye, 2018 yılında Arjantin, Meksika ve Hindistan'dan 93 bin ton nohut ithal ederek 118 milyon dolar ödedi. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından verilen ithalat yetkisi ile iç piyasada fiyatların düşürülmesi hedeflendi. İthalatla kısa süreli olarak fiyat düşse de genel olarak nohut fiyatı yüksek seyretti.

PARA ETTİĞİNİ GÖREN NOHUT EKTİ

Nohut fiyatının yükselmesi, buğday üretiminden kaçış ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) nohut alacağını açıklaması gibi birçok faktör bir araya gelince çiftçi nohut ekimine yöneldi. 

Türkiye'nin nohut üretimi 2017 yılında 470 bin tondu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nohut hasadı 2018 yılında yüzde 34 artışla üretim 690 bin tona yükseldi. 

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