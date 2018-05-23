Nobel ödüllü ekonomist: Türk ekonomisinin etkileyici düşüşü

Krugman, Arjantin ekonomisinin de çok iyi olmadığını belirterek “Arjantin de faiz oranlarındaki bariz artışlara rağmen çok iyi görünmüyor. Son on yılda gelişmekte olan piyasalarda kurumsal borçta, çoğu yabancı para cinsinden büyük bir artış oldu. 1997-1998 yıllarındaki klasik kendi güçlendirme krizi görülüyor: Gelişmekte olan piyasaların para birimleri düşüyor, şirket borçları artıyor, ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor bu da paranın daha da düşmesine neden oluyor.”dedi.

GLOBAL KRİZ BEKLEMİYORUM





Şu anki ekonomik verilerin 1997-1998’deki veriler kadar büyük olmadığına dikkat çeken ünlü Ekonomist ‘Türkiye’nin büyük bir cari açığı var. Diğer yandan dünya, Avrupa ve ABD’de faiz oranlarını sıfıra düşürme politikası ile bu duruma müdahale etme konusunda yetersiz.’dedi.





Krugman, yeni bir global kriz beklemediğini belirterek ‘ Yeni bir kriz mi görüyoruz? Muhtemelen hayır, ancak eskiden ufukta bir kriz işareti yok diyordum. Şimdi bunu diyemiyorum. Biraz korkutucu şeyler var.’değerlendirmesinde bulundu.





SON YILLARDA YAŞANAN KRİZLER





Yaşanan son ekonomik krizlere bakıldığında büyük bir kısmı Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yaşanıyor. Uzmanlar son dönemlerin en önemli krizlerini şu şekilde sıralıyor: 1994-95 Meksika krizi, 1997-98’de Asya Pasifik Krizi, 1998 Rusya ve Brezilya krizleri ve Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan finansal kriz.