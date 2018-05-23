Samanyolu Haber /Ekonomi / Nobel ödüllü ekonomist: Türk ekonomisinin etkileyici düşüşü /23 Mayıs 2018 19:23

Nobel ödüllü ekonomist: Türk ekonomisinin etkileyici düşüşü

Nobel ödüllü ünlü Ekonomist Paul Krugman, TL’nin Dolar karşısında değer kaybetmesi ile ilgili “Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde düşüyor”dedi. Krugman, Türkiye’de cari açığın büyüklüğüne dikkat çekti.

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Aynı zamanda New York Times’da ekonomi gündemini düzenli bir şekilde yazan Krugman, Twitter hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Krugman, Twitter hesabından Türk Lirası’nın, Dolar karşısındaki kaybını aylara göre gösteren grafiği de paylaşarak “1997’deki gibi parti yapacak mıyız? Gelişmekte olan piyasalarda, eski still kur ve finansal krizin dalgası geliyor. Türkiye etkileyici bir şekilde düşüyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BİR CARİ AÇIĞI VAR 

Krugman, Arjantin ekonomisinin de çok iyi olmadığını belirterek “Arjantin de faiz oranlarındaki bariz artışlara rağmen çok iyi görünmüyor. Son on yılda gelişmekte olan piyasalarda kurumsal borçta, çoğu yabancı para cinsinden büyük bir artış oldu. 1997-1998 yıllarındaki klasik kendi güçlendirme krizi görülüyor: Gelişmekte olan piyasaların para birimleri düşüyor, şirket borçları artıyor, ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor bu da paranın daha da düşmesine neden oluyor.”dedi.

GLOBAL KRİZ BEKLEMİYORUM

Şu anki ekonomik verilerin 1997-1998’deki veriler kadar büyük olmadığına dikkat çeken ünlü Ekonomist ‘Türkiye’nin büyük bir cari açığı var. Diğer yandan dünya, Avrupa ve ABD’de faiz oranlarını sıfıra düşürme politikası ile bu duruma müdahale etme konusunda yetersiz.’dedi.

Krugman, yeni bir global kriz beklemediğini belirterek ‘ Yeni bir kriz mi görüyoruz? Muhtemelen hayır, ancak eskiden ufukta bir kriz işareti yok diyordum. Şimdi bunu diyemiyorum. Biraz korkutucu şeyler var.’değerlendirmesinde bulundu.

SON YILLARDA YAŞANAN KRİZLER 

Yaşanan son ekonomik krizlere bakıldığında büyük bir kısmı Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yaşanıyor. Uzmanlar son dönemlerin en önemli krizlerini şu şekilde sıralıyor: 1994-95 Meksika krizi, 1997-98’de Asya Pasifik Krizi, 1998 Rusya ve Brezilya krizleri ve Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan finansal kriz.
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