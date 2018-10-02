Samanyolu Haber /Dünya / Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu /02 Ekim 2018 16:02

Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu

Nobel Fizik Ödülü, lazer fiziği alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland'a verildi.

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Nobel Ödülleri'nin seçici kurulu olarak çalışan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, lazer fiziğindeki çığır açıcı çalışmalarından dolayı bu üç ismi ödüle layık gördüğünü açıkladı. Lazer fiziği alanında ödüle layık görülen çalışmanın yarısını Amerikalı Arthur Askin'in diğer yarısını ise Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'ın yaptığı öğrenildi. Strickland bu ödülü kazanan üçüncü kadın fizikçi oldu. Böylece bu üç bilim insanı adını 1901 yılından bu yana verilen alanın en prestijli ödülünü kazananlar arasına yazdırmış oldu.

Lazer fiziğinde ileri düzey hassas aletlerle atom ve virüsler üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak buluşa imza atan bilim insanlarının, araştırmalarıyla cerrahi operasyonlara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Nobel Fizik Ödülü'nün geçen yılki sahipleri ise yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'nun olmuştu.

Nobel ödülleri, dinamidin mucidi, iş adamı Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901'den beri veriliyor.
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