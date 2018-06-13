Nizamiye Medresesi Güney Afrika’da yeniden hayat buluyor...

TÜRKMEN TERZİ- G.AFRİKA









2009 yılının sonunda temeli atılan ve iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Nizamiye Kompleksi, şu ana kadar kalabalık Cuma Namazları, Bayram namazları, her kesimden insanların ziyaret ettiği çarşısı ile ve Ramazanlarda günlük yüzlerce insana verilen iftarları yerli ve yabancı basında çok gündeme geliyordu. Güney Afrikalı bir çok Müslüman aile Nizamiye’nin giriş katında düğünlerini yapıyor, Hacca giderken, Kutsal topraklardan dönünce Türk camisi olarak bilinen Nizamiye’yi ziyaret ediyordu. Geniş avlusunda ebru sanatı kursları verilen, özel odalarında yerlilerin de İslami seminerler verdiği, iftarların düzenlendiği Nizamiye, bütün bu faaliyetleri yanında hem dini ilimlerde, hem fen-matematik alanlarında başarılı öğrenciler yetiştirmeye başladı.







Nizamiye Koleji bu yıl, Gauteng eyaletinde üniversite girişlerinde en başarılı okullar arasına girerken, Hafızlık kursunu tamamlayan öğrenciler belgelerini, Nizamiye’nin ev sahipliği yaptığı, Güney Afrika Ulusal Kuran Konseyi’nin Kuran Okuma Yarışması’nda, ünlü Karilerden aldı.





Hafızlık zihnimi açtı





Nizamiye’nin hafızlarından 16 yaşındaki Mustafa Thwala, Nizamiye’de Hizmet gönüllerinin kendisine hafızlık ve lise eğitimi için burs ve harçlık verdiklerini söyledi. Hafızlığın zihnini açtığını söyleyen Mustafa, matematik derlerini sevdiğini anlatıyor.Güzel sesiyle Kuran okuyan Mustafa, Nizamiye lisesini başarıyla bitirerek, üniversitede ekonomi eğitimi almak istediğini ve ticaret hayatına atılarak başarılı bir işadamı olmak için gece gündüz çalıştığı ifade etti.





Nizamiye Hafızlık Kursu muallimlerinden Mısırlı Hafız ve Arapça öğretmeni Mahmut Zeki ise şunları söyledi, “ Nizamiye’de 44 öğrenci var ve bunlar üç grup halinde Kuran ezberliyorlar. İlk grup hafızlığını burada bitirip burslu bir şekilde Nizamiye Lisesi’nde okuyan öğrenciler. Bunlar hem hafızlığını tekrar edip hem okul derslerini çalışıyorlar, çünkü biz onların dini bilgiler yanında pozitif bilimlerini de okumalarını istiyoruz. İkinci grup hafızlık yapan öğrenciler, üçüncü grup ise yeni gelen öğrenciler, bu öğrenciler de kuran öğrenip hafızlığa başlayacak olan öğrenciler. Ayrıca öğrenciler kitap okuma alışkanlığı kazandırma gibi bir gayret içindeyiz”





Sahraaltı Afrika’nın en büyük camisi olan Nizamiye, Güney Afrikalı ve çevre ülkelerden gelen öğrenciler, kaligrafilerin, desenlerin, levlahaların süslediği kubbelerin, yüksek sütunların altında Nizamiye Medresesi kültürünü yeniden yaşatıyorlar. Hafız okulu öğrencileri klasik tarza yerlere otururken, aynı zamanda modern kütüphane ve akıllı tahtalı sınıflarda İslami ilimler ve Kuran hafızlığında öğrencilere hizmet veriyor.







