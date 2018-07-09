Nissan'dan 'emisyon verileriyle oynadık' itirafı

Volkswagen otomobillerde emisyon testlerinde hile yapıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan skandal, büyümeye devam ediyor.





Volkswagen'in ardından pek çok otomobil devinin dizel araçların salınım testlerinde hile yaptığı ortaya çıkmış, milyarlarca dolarlık cezalar kesilmişti.





Japon otomobil üreticisi Nissan, ilk kez emisyon verileriyle oynadığını kabul etti.





Nissan açıklamasında Japonya'daki fabrikaların "neredeyse tümünde" emisyon testlerinde hile yapıldığı belirtildi.





Yapılan hile, yakıt kullanımı miktarının ve salınan zehirli gazların gizlenmesine yol açıyor.



