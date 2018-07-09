Samanyolu Haber /Dünya / Nissan'dan 'emisyon verileriyle oynadık' itirafı /09 Temmuz 2018 13:25

Nissan'dan 'emisyon verileriyle oynadık' itirafı

Nissan, Japonya'daki tesislerinde emisyon verilerinde oynadığını kabul etti.

SHABER3.COM

Volkswagen otomobillerde emisyon testlerinde hile yapıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan skandal, büyümeye devam ediyor.

Volkswagen'in ardından pek çok otomobil devinin dizel araçların salınım testlerinde hile yaptığı ortaya çıkmış, milyarlarca dolarlık cezalar kesilmişti.

Japon otomobil üreticisi Nissan, ilk kez emisyon verileriyle oynadığını kabul etti.

Nissan açıklamasında Japonya'daki fabrikaların "neredeyse tümünde" emisyon testlerinde hile yapıldığı belirtildi.

Yapılan hile, yakıt kullanımı miktarının ve salınan zehirli gazların gizlenmesine yol açıyor.

   
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