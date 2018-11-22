Nissan tutuklanan CEO’yu görevden aldı

Japonya’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Carlos Ghosn, Nissan Yönetim Kurulu tarafından başkanlık görevinden oybirliğiyle alındı.





Aynı zamanda Renault’nun da başkanı olan Ghosn dün Fransız şirket tarafından görevinden alınarak yerine yeni bir isim atanmıştı.





Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının başındaki isim olan Carlos Ghosn, Japonya’da elde ettiği milyonlarca dolarlık gelirini düşük göstererek vergi kaçırmak ve şirket gelirlerini kişisel olarak kullanmakla suçlanıyor.





Fransa’da Renault işçileri arasında tereddütsüz fabrika kapatıp işçi çıkartmasıyla ünlenen Ghosn’un Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro ve Beyrut kentlerindeki evlerinde lüks bir hayat sürdüğü biliniyor.





Ghosn, geçtiğimiz günlerde Brezilya’dan özel uçakla gittiği Japonya’da havaalanında gözaltına alınmıştı.





Japonya’da açılacak davada Ghosn’un 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.