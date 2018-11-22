Samanyolu Haber /Gündem / Nissan tutuklanan CEO’yu görevden aldı /22 Kasım 2018 18:00

Nissan tutuklanan CEO’yu görevden aldı

Renault’nun ardından Nissan da Japonya’da tutuklanan yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn’u görevden aldı.

SHABER3.COM

Japonya’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Carlos Ghosn, Nissan Yönetim Kurulu tarafından başkanlık görevinden oybirliğiyle alındı.

Aynı zamanda Renault’nun da başkanı olan Ghosn dün Fransız şirket tarafından görevinden alınarak yerine yeni bir isim atanmıştı.

Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının başındaki isim olan Carlos Ghosn, Japonya’da elde ettiği milyonlarca dolarlık gelirini düşük göstererek vergi kaçırmak ve şirket gelirlerini kişisel olarak kullanmakla suçlanıyor.

Fransa’da Renault işçileri arasında tereddütsüz fabrika kapatıp işçi çıkartmasıyla ünlenen Ghosn’un Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro ve Beyrut kentlerindeki evlerinde lüks bir hayat sürdüğü biliniyor.

Ghosn, geçtiğimiz günlerde Brezilya’dan özel uçakla gittiği Japonya’da havaalanında gözaltına alınmıştı. 

Japonya’da açılacak davada Ghosn’un 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
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