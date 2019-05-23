Samanyolu Haber /Ekonomi / Nisandaki artış yalancı baharmış /23 Mayıs 2019 10:40

Nisandaki artış yalancı baharmış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın nisan ayında "Ekonomide dengelenme sürüyor." diye açıkladığı güven endeksi artışı mayıs ayında eksiye döndü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin nabzını tuttu. Buna göre nisan ayında sektörlerde görülen kısmi toparlanma kalıcı olmadı. İnşaatta çöküş daha da hızlandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 83,1 iken, mayısta yüzde 4,4 azalarak 79,4 oldu. 

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 3,7 ve yüzde 4,7 azalarak 75,1, 73,2 ve 90 değerlerini aldı.

PERAKENDEDE SATIŞLAR GERİLEDİ, STOKLAR ŞİŞTİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 89,9 oldu. 

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 0,3 azalarak 73,3 ve 87,6 değerlerini aldı. 

Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1,1 artarak 109 oldu.

İNŞAAT MAYISTA DA ÇÖKTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 53,9 iken, mayıs ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 49,8 oldu. 

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,9 ve yüzde 8,8 azalarak 38,4 ve 61,2 değerlerini aldı.

100'DEN KÜÇÜKSE İŞLER İYİ DEĞİL

Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme dair iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği ortaya koyuyor.
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