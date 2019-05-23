Nisandaki artış yalancı baharmış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin nabzını tuttu. Buna göre nisan ayında sektörlerde görülen kısmi toparlanma kalıcı olmadı. İnşaatta çöküş daha da hızlandı.





Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 83,1 iken, mayısta yüzde 4,4 azalarak 79,4 oldu.





Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 3,7 ve yüzde 4,7 azalarak 75,1, 73,2 ve 90 değerlerini aldı.







PERAKENDEDE SATIŞLAR GERİLEDİ, STOKLAR ŞİŞTİ





Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 89,9 oldu.





Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 0,3 azalarak 73,3 ve 87,6 değerlerini aldı.





Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1,1 artarak 109 oldu.



