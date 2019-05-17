Samanyolu Haber /Gündem / Nisanda kapanan şirket sayısı yüzde 13 yükseldi: 726 şirket kapandı /17 Mayıs 2019 11:13

Nisanda kapanan şirket sayısı yüzde 13 yükseldi: 726 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin olarak kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

SHABER3.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin olarak kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı nisanda, bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalışla 6 bin 693 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,44 yükselerek 726 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalarak 7 bin 57’den 6 bin 693’e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,44 arttı ve 726 oldu. Martta kapanan şirket sayısı 640 idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 20,85 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 25,61 arttı. 

Kurulan şirket sayısı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,77 azalarak 28 bin 722, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,41 azalarak 3 bin 918 oldu.
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