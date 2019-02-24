Samanyolu Haber /Dünya / Nike'ın bağcığını kendi bağlayan ayakkabısı ilk haftasında sorun çıkardı /24 Şubat 2019 11:36

Nike'ın bağcığını kendi bağlayan ayakkabısı ilk haftasında sorun çıkardı

Dünyanın en popüler spor giyim ve ayakkabı markalarından Nike'ın bağcığını kendi bağlayan ayakkabısı Adapt BB, daha ilk haftasında kullanıcılarına sorun çıkardı.

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'Geleceğin ayakkabısı' olarak tanıtılan ve 350 dolar fiyatı olan Adapt BB, geçen hafta Pazar günü piyasaya çıkmıştı.

Ancak daha ilk haftasında bağcıkları bağlamaya ya da çözmeye yarayan Google Android uygulamasında yaşanan sıkıntı bu işlevin yerine getirilememesine yol açtı.

Müşteriler uygulamanın ayakkabının sadece tek bir eşi için çalıştığı şikayetinde bulundu.

Google uygulamaları sayfasına bir şikayet yazan Glenn Jeffries, "Yazılımda güncelleme yapınca uygulama hata verdi ve ayakkabımın sağ teki şarj olmuyor ve çalışmıyor. Bir ayakkabıya 350 dolar vermek ve çalışmaması utanç verici" yorumunda bulundu.



Kullanıcı Chris Sandoval ise "Uygulama sol tek ile eşleşmiyor. Kutudan çıkardığımda ayakkabıyla eşleşti ancak son güncellemeden sonra çöktü" dedi.

Adapt BB, bağcıkları bağlayan küçük bir motor içeriyor.

Nike, ayakkabısının tanıtımında keşfi MÖ 3500 yıl öncesine kadar giden bağcıkların 'sonunda üstesinden geldiklerini' aktarmıştı.
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