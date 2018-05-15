Nijeryalı hayırsever rahibeye Nevşehir'de coşkulu karşılama

Nijerya’nın Lagos kentinde doğan ve hayatını İngiltere’de sürdüren Ajayi, başarılı bir iş kadını olarak da tanınırken, kendi adını taşıyan Esther Ajayi Vakfı’nın kurdu ve hayır işlerine yöneldi. Vakıf Başkanı Ajayi, bazı dernek ve vakıflara yardımda bulunmak ve Türkiye’deki Suriyeli mültecileri ziyaret etmek amacıyla, Londra’da yaşamını sürdüren Nevşehirli iş adamı Aydın Adem Yıldırım’ın daveti üzerine Nevşehir’e geldi.







Havaalanında çiçeklerle karşılanan Ajayi, Türkiye’ye ilk defa geldiğini belirterek, "Türkiye’de bazı vakıf ve derneklere yardımda bulunmak istiyoruz. Ayrıca, Kahramanmaraş’ta Suriyeli mülteciler için yapılan kampı ziyaret edeceğiz" dedi. Ajayi, havaalanından Avanos’a gelirken yol üzerindeki bilboardlarda kendisi için hazırlanan afişler önünde de objektiflere poz verdi.





Ajayi, Avanos’a bağlı Yeşilöz Mahallesi'ndeki mezarlığı da ziyaret ederek, 2015 yılında Tunceli ‘nin Nazımiye ilçesindeki Kaymakamlık lojmanlarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden özel harekat polisi Ali Rıza Güneş’in kabrini ziyaret etti. Türkiye’ye geldiğinde aslında Anıtkabir’i ziyaret etmeyi çok istediğini ancak programda Ankara olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini söyleyen Ajayi, Anıtkabir yerine, Yeşilöz’deki şehit kabrini ziyaret ettiğini belirterek, ülkesini savunurken hayatını kaybeden tüm askerler için dua ettiğini belirtti.









