Samanyolu Haber /Gündem / Nijerya'dan sonra Yunanistan /26 Mayıs 2017 09:21

Nijerya'dan sonra Yunanistan

Nijerya’nın Lagos Limanı’nda kalkış noktası Türkiye olan bir gemide yüzlerce silahın ele geçirilmesinden sonra benzer bir olay da Yunanistan’da yaşandı.

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YUNANİSTAN, TÜRKİYE’DEN SUDAN’A GİDEN PATLAYICI YÜKLÜ GEMİYİ İNCELEMEYE ALDI

  Yunan yetkililer, Türkiye’den Sudan’a giden patlayıcı yüklü gemi hakkında inceleme başlattı. Geminin yükünün, Sudan’a yönelik silah ambargosunu delip delmediği araştırılıyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Yunan yetkililer, Türkiye’den Sudan’a hareket eden ve patlayıcıyı taşıdığı belirlenen Malta bandıralı bir yük gemisi hakkında inceleme başlattı. Yunan sahil güvenlik birimleri, 17 mürettebatıyla Türkiye’deki bir limandan ayrılan Mekong Spirit adlı gemiyi Çarşamba sabahı durdurarak Ege Denizi’ndeki Kos Adası’na yönlendirdi.

Sudan’a silah ambargosu var

Sahil güvenlik ekipleri, gemideki yükün Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği tarafından Sudan’a uygulanan silah ambargosunu ihlal edip etmediğini ya da patlayıcıların hangi amaçla kullanıldığını anlamaya çalışıyor. Yunan basınında çıkan haberlerde, patlayıcıların daha çok madencilikte kullanılan türde olduğu belirtildi. Söz konusu haberlerde, gemideki 80 konteynerden 30’unun şüpheli olduğu bildirildi.

Soruşturmayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı ve yükün yasa dışı olup olmadığı anlaşılana kadar beklendiği bildirildi. Yunan medyasına göre, mürettebatın tamamı Ukraynalı.

Nijerya’da kalkış yeri Türkiye olan silah yüklü gemi ele geçirilmişti

Dün de Nijeryalı yetkililer, Lagos Limanı’nda yasadışı yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan silahlara el koyduğunu açıklamıştı. Geminin kalkış noktasının Türkiye olduğu açıklanmıştı. Gemide gizlenmiş olarak 440 pompalı tüfek ele geçirildi. 2014’te ortaya çıkan ses kayıtlarında dönemin başbakanı Erdoğan’ın danışmanlarından Mustafa Varank’ın bir THY yetkilisiyle Nijerya’ya uçakla silah taşımayı tartıştığı iddia edilmişti.
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