Samanyolu Haber /Gündem / Nijerya'da silah yüklü gemi ele geçirildi /24 Mayıs 2017 18:25

Nijerya'da silah yüklü gemi ele geçirildi

Nijeryalı yetkililer, Lagos Limanı'nda silah yüklü bir gemiye el koyduklarını açıkladı. Geminin kalkış noktası ise Türkiye.

SHABER3.COM

Nijerya, yasadışı yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan silahlara el koydu.

AFP'ye konuşan Joseph Attah isimli bir Nijeryalı yetkili, edindikleri istihbarat sonucunda Lagos'taki Tin Can Limanı'na gelen bir gemiyi yakaladıklarını kaydetti.

Gemide gizlenmiş olarak 440 pompalı tüfek ele geçirildi.

Yetkili, geminin kalkış noktasının da Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Attah, bir kişinin sorguya alındığını ve silahların kime gittiğini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

2014'te ortaya çıkan ses kayıtlarında dönemin Başbakanı Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank'ın bir THY yetkilisiyle Nijerya'ya uçakla silah taşımayı tartıştığı iddia edilmişti.
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