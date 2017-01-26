Nijerya'da kaçırılan Türk okulu öğretmenleri kurtarıldı

Nijerja’nın güneyindeki Ogun eyaletinde silahlı bir grubun Türk okuluna düzenlediği saldırırda kaçırdığı altı Nijeryalı ve bir Türk öğretmenler serbest bırakıldı. Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı gözleri yaşarttı.





TERÖRİSTLERLE GÜVENLİK ÇATIŞTI





Türk Okulu Müdürü Yunus Emre Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganların okulun arka bahçesindeki tellerin altından tünel kazarak içeri girdiğini tahmin ettiklerini açıklamıştı. Doğan, “Alarmlarının devreye girdiğini duyan ve güvenlik görevlilerimizi gören silahlı saldırganlar, güvenlik personeline ateş açarak kaçmayı başardı,” açıklamasında bulunmuştu.