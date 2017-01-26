Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da kaçırılan Türk okulu öğretmenleri kurtarıldı /26 Ocak 2017 10:48

Nijerya'da kaçırılan Türk okulu öğretmenleri kurtarıldı

Nijerja’nın güneyinde bir grubun Türk okuluna düzenlediği saldırıda kaçırdığı altı Nijeryalı ve bir Türk öğretmenler serbest bırakıldı.

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

Nijerja’nın güneyindeki Ogun eyaletinde silahlı bir grubun Türk okuluna düzenlediği saldırırda kaçırdığı altı Nijeryalı ve bir Türk öğretmenler serbest bırakıldı. Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı gözleri yaşarttı.

TERÖRİSTLERLE GÜVENLİK ÇATIŞTI

Türk Okulu Müdürü Yunus Emre Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganların okulun arka bahçesindeki tellerin altından tünel kazarak içeri girdiğini tahmin ettiklerini açıklamıştı. Doğan, “Alarmlarının devreye girdiğini duyan ve güvenlik görevlilerimizi gören silahlı saldırganlar, güvenlik personeline ateş açarak kaçmayı başardı,” açıklamasında bulunmuştu.
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İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

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