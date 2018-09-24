Nijer'de sıkışan 30 bin mülteci AB'den yeşil ışık bekliyor

Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin geçiş yolu Nijer Cumhuriyeti’nde hem Batı Afrika ülkelerinden gelen mülteciler hem de ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler var. Avrupa Birliği (AB), kayıtsız göçmenlerin üye ülkelere ulaşmasını engellemek için, göçmen noktaları ‘hotspots’lardan birisini Nijer’de kurmak istiyor.







Nijer dünyanın en yoksul ülkelerinden biri iken, savaş ya da çatışmalardan kaçan 30 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.





Nijer hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerdiği üzere kayıtsız göçü engellemek için ülkesine ‘hotspot’ kurulmasına şüphe ile yaklaşıyor. Uygulamanın tam olarak nasıl yapılacağına dair bilgi verilmemesi ve ülkede ‘sıkışmış’ vaziyette olan göçmenlerin akıbetinin ne olacağının tam açıklanmaması hükümetin başlıca endişelerini oluşturuyor.





Öte yandan Nijer İçişleri Bakanı Muhammed Bazoum, Avrupa ülkelerinin göçle ilgili yaptıkları işbirliğinin olumlu sonuçlanacağına dair umutlu olduğunu belirtiyor.





Sığınma taleplerinin kabulü umuluyor





Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2017'de, Libya’dan kaçarak Nijer’e sığınan göçmenler için merkezler kurdu. Buradaki sığınmacıların birçoğunun sığınma talebi, Avrupa ülkeleri tarafından kabul edileceği tahmin ediliyor.





UNHCR’nin göçmen merkezlerinde kalan birçok kadın sığınmacı, Somali’de kötü muameleye maruz kaldıklarını ve bu durumdan kaçmak isterken Libya’da kendilerine gözaltında işkence yapıldığını belirtiyor. İşkence ve kötü muameleden kaçan sığınmacı kadınların başvurusu kabul edildiği takdirde, mülteci statüsüyle Fransa’ya gidebilecekler.





UNHCR mülteci programları aracılığıyla başkent Niamey’de mülteciler, koruma merkezlerinde sığınma başvurularının sonucu bekliyor.





Koruma merkezindeki Sudanlı bir göçmen, “Savaşlar yüzünden neredeyse ömrümün yarısını kaybettim. AB ülkelerine tek mesajım, lütfen göçmenlere dair kötü imaj yaratılmasına izin vermesinler. Umarım bizi ülkelerinde iyi karşılarlar.” ifadelerine yer verdi.





Sığınma talebinde bulanan göçmenlerin başvuru sonuçlarını almaları bazen aylarca sürebiliyor. Uzun süre bekledikten sonra cevap alamayan birçok sığınmacı, Libya’daki kötü yaşam koşullarına umutsuzca geri dönüyor.





Zehra Yıldız / Euronews