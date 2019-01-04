Samanyolu Haber /Dünya / Nijer ordusundan Boko Haram operasyonu: 287 ölü /04 Ocak 2019 00:50

Nijer ordusundan Boko Haram operasyonu: 287 ölü

Nijer ordusunun, Boko Haram örgütüne karşı düzenlediği operasyonlarda en az 287 kişi öldürüldü.

SHABER3.COM

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nijer ordusu, Nijer-Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde 28 Aralık'tan bu yana Boko Haram'a karşı hava destekli operasyon düzenliyor.

Hava saldırılarında 200'den fazla örgüt üyesi öldürülürken, karadan operasyonlarda ise 87 militan etkisiz hale getirildi.

Boko Haram örgütünün, Haziran 2016'da Bosso bölgesinde Nijer ordusuna düzenlediği saldırıda 30'dan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.


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