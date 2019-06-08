Samanyolu Haber /Gündem / Niğde'den acı haber: 1 şehit /08 Haziran 2019 19:07

Niğde'den acı haber: 1 şehit

Niğde Demirkazık dağında ayağı kırılan dağcıyı kurtarmaya çalışan asker Bülent Tuncer helikopterden düşerek hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Bülent Tuncer isimli dağcı Demirkazık dağının 3300 metresinde tırmanış esnasında kaza geçirdi. Ayağı kırılan dağcıyı kurtarmak için Konya’dan askeri helikopter sevk edildi. Bölgeye giden helikopter yaralı dağcıya kurtarma esnasında helikopterde görevli 30 yaşındaki Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, helikopterden düştü. Yaralanan Astsubayı ayni helikopterdeki askerler tarafından kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Astsubay Harmankaya kurtarılamayarak şehit oldu.

Niğde Valiliğinden açıklama

Konu ile ilgili Niğde Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Haziran 2019 tarihinde ilimiz Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkiinde yedi kişilik dağcı grubundan bir dağcının ayağının kırılması sonucu mahsur kaldığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Konya’dan kalkan Helikopterli ekip tarafından ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında kurtarma ekibinde görevli Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (1989 doğumlu İzmir Konak Nüf. Kay.) ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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