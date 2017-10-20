Samanyolu Haber /Spor / Neymar'a ülkesi Brezilya'da vergi cezası /20 Ekim 2017 11:44

Neymar'a ülkesi Brezilya'da vergi cezası

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar'a, vergi borcunu ödemekte gecikmesi gerekçesiyle ülkesi Brezilya'da 3.8 milyon real (yaklaşık 4,4 milyon lira) para cezası verildi.

Neymar'a ülkesi Brezilya'da vergi cezası

Brezilya mahkemesi tarafından alınan kararla, Neymar'ın vergi borçlarını ödemekte gecikerek 'kötü niyet' göstermesi gerekçesiyle 3.8 milyon real para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Neymar'ın ailesi ve üç temsilcisine de aynı gerekçeyle çeşitli miktarlarda para cezası verildi.

Mahkeme, 2011-2013 yılları arasında elde ettiği reklam gelirlerinden bir kısmını maliyeye bildirmeyerek vergi kaçırdığı gerekçesiyle Neymar'ın mal varlığından 62.2 milyon dolarlık kısmına 2015 yılında el koymuştu.

Brezilyalı futbolcunun karara itiraz hakkı bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Neymar'a ülkesi Brezilya'da vergi cezası Sonraki Haber >>

Gökçek CHP'li ilan edildi

Gökçek CHP'li ilan edildi

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması

Baydemir'den Erdoğan'a: Zarrab'ın itirafçı olması sizi niye kaygılandırıyor?

Baydemir'den Erdoğan'a: Zarrab'ın itirafçı olması sizi niye kaygılandırıyor?

Hatay'da karakola saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi

Hatay'da karakola saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi

Ergenekon sanığı Ali Türkşen işkenceyi savundu

Ergenekon sanığı Ali Türkşen işkenceyi savundu

Değişen üniversite sınavı yeniden değişti

Değişen üniversite sınavı yeniden değişti

Erdoğan daha ne söylesin

Erdoğan daha ne söylesin

Başdanışman Almanya'nın suç örgütü raporuna girdi

Başdanışman Almanya'nın suç örgütü raporuna girdi

Abidin Ünal ve Akın Öztürk Akıncı Üssü'nde kol kola

Abidin Ünal ve Akın Öztürk Akıncı Üssü'nde kol kola

Perinçek: Dugin Melih Gökçek'e darbeyi önceden haber vermişti

Perinçek: Dugin Melih Gökçek'e darbeyi önceden haber vermişti

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:13