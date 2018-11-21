'New York'tayım, yarın dönüyorum'

Gazeteci Hasan Cemal, özel bir ziyaret için New York’ta olduğunu, yarın (22 Kasım 2018) sabah saatlerinde İstanbul’da olacağını söyledi.





Havuz medyasında bugün tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili çıkan haberde T24 yazarı Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edilmişti.





T24 sitesi yazarı olan Cemal, bu sitede yer alan açıklamasında son yazılarında da belirttiği üzere bir haftadır New York olduğunu hatırlatırken “Burada okumakta olan kızımı görmeye geldim. Hakkımda yakalama emri yok, nitekim avukatım Fikret İlkiz de gerekli açıklamayı T24’e yaptı” dedi.





Yarın sabah İstanbul’a döneceğini söyleyen Cemal, “New York’ta bugün (21 Kasım 2018) ABD saatiyle 13.30’da kalkacak olan THY uçağıyla perşembe sabahı İstanbul’a inmiş olacağım. Vaziyet bundan ibarettir” diye konuştu.







