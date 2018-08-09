Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta UBER'e kısıtlama /09 Ağustos 2018 10:53

New York'ta UBER'e kısıtlama

ABD'nin New York kenti, Uber ve Lyft gibi akıllı telefon uygulamaları üzerinden taksi hizmeti veren şirketlere çalışan araçların sayısına sınırlama ve şoförlere asgari ücret verilmesini şart koşan ilk büyük Amerikan kenti oldu.

SHABER3.COM

New York'taki sarı taksi şoförleri ve kentteki trafik sıkışıklığıyla mücadele eden kuruluşlar, uygulamalarla çalışan araç sayısının son yıllarda artması üzerine kısıtlamaya gidilmesini istiyordu.

Geleneksel sarı taksi şoförleri, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) önünde düzenleme lehine sloganlar attı ve geçen Aralık'tan bu yana intihar eden altı taksicinin fotoğraflarını taşıdı.

Taksici sendikaları, intiharların Uber gibi uygulamalara çalışan araçların getirdiği mali baskılarla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.

Yeni düzenlemeyle, tekerlekli sandalye taşımaya uygun olanlar dışında akıllı telefon uygulamalarına çalışan araç sayısı 12 aylığına dondurulacak.

Düzenlemeyle, TLC'ye minimum taşıma ücreti belirleme, şoförlere asgari ücret ve uygulama şirketlerine yeni kurallarlar koyma yetkisi verildi.

Değişiklik, şehirde trafik sıkışıklığına yol açan araçların trafiğe girişini durduracağı gerekçesiyle Belediye Başkanı Bil de Blasio tarafından da desteklendi.

Ancak uygulama şirketleri, değişikliği eleştirdi ve müşterilere zarar vereceğini savundu.

Uber'den yapılan açıklamada "Yeni araç lisanslarının 12 aylığına dondurulması, metroyu düzeltmek ve trafik sıkışıklığını azaltmak için hiçbir şey yapılmazken, birkaç güvenilir seyahat seçeneğinden birini tehdit edecek" denildi.

Lyft ise, değişiklikle New Yorklular'ın, özellikle beyaz olmayan ve dış mahallelerde yaşayanların taksi bulamadığı günlere geri dönüleceğini belirtti.

New York, Uber'in ABD'deki en büyük pazarı.

Geçen ay uygulama üzerinden taksi hizmeti veren araçların kentte 17 milyondan fazla yolculuk yaptığı belirtildi.

BBC Türkçe
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York'ta UBER'e kısıtlama Sonraki Haber >>

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:19