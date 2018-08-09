New York'ta UBER'e kısıtlama

New York'taki sarı taksi şoförleri ve kentteki trafik sıkışıklığıyla mücadele eden kuruluşlar, uygulamalarla çalışan araç sayısının son yıllarda artması üzerine kısıtlamaya gidilmesini istiyordu.







Geleneksel sarı taksi şoförleri, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) önünde düzenleme lehine sloganlar attı ve geçen Aralık'tan bu yana intihar eden altı taksicinin fotoğraflarını taşıdı.





Taksici sendikaları, intiharların Uber gibi uygulamalara çalışan araçların getirdiği mali baskılarla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.





Yeni düzenlemeyle, tekerlekli sandalye taşımaya uygun olanlar dışında akıllı telefon uygulamalarına çalışan araç sayısı 12 aylığına dondurulacak.





Düzenlemeyle, TLC'ye minimum taşıma ücreti belirleme, şoförlere asgari ücret ve uygulama şirketlerine yeni kurallarlar koyma yetkisi verildi.







Değişiklik, şehirde trafik sıkışıklığına yol açan araçların trafiğe girişini durduracağı gerekçesiyle Belediye Başkanı Bil de Blasio tarafından da desteklendi.





Ancak uygulama şirketleri, değişikliği eleştirdi ve müşterilere zarar vereceğini savundu.





Uber'den yapılan açıklamada "Yeni araç lisanslarının 12 aylığına dondurulması, metroyu düzeltmek ve trafik sıkışıklığını azaltmak için hiçbir şey yapılmazken, birkaç güvenilir seyahat seçeneğinden birini tehdit edecek" denildi.





Lyft ise, değişiklikle New Yorklular'ın, özellikle beyaz olmayan ve dış mahallelerde yaşayanların taksi bulamadığı günlere geri dönüleceğini belirtti.





New York, Uber'in ABD'deki en büyük pazarı.





Geçen ay uygulama üzerinden taksi hizmeti veren araçların kentte 17 milyondan fazla yolculuk yaptığı belirtildi.





BBC Türkçe