New York'ta silahlı saldırı

ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtindeki bir açık hava etkinliğine düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.





New York valisi Bill de Blasio Pazar günü paylaştığı tweette Brooklyn'in Brownsville mahallesindeki barışcıl etkinliğin yaşanan silahlı saldırı ile sarsıldığını söyledi. De Blasio "yöre halkının güvenliğini sağlamak ve silahları sokaktan uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" söyledi.



