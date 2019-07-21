Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta sıcak hava: Acil durum ilan edildi /21 Temmuz 2019 13:05

New York'ta sıcak hava: Acil durum ilan edildi

ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.

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Bazı yerlerde hava sıcaklığının 44 dereceye yakın olması bekleniyor. Bu bağlamda New York'ta 'yerel bir acil durum' ilan edildiği açıklandı.

Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonu ABD’nin birçok bölgesinde ve Kanada’da etkili olacağı belirtildi.
Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 44 dereceden aşağı olmayacağını belirterek, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları, serin yerlerde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Meteoroloji uzmanları, son derece tehlikeli sıcak havaların ABD'nin kuzeydoğu bölgelerini vurmaya başladığını ve hafta sonları sıcaklıkların doruk noktaya çıkacağını kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte 'aşırı sıcak nedeniyle yerel bir acil durum' ilan edildiğini açıkladı. Halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısında bulundu.

De Blasio, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak New Yoklulara seslendi:

"Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan bir sıcak hava dalgası çok ciddi bir şey. Cumartesi ve pazar günleri gün boyunca gerçekten çok kötü olacak."
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