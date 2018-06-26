New York Times: Erdoğan şimdi parçası olduğu ekonomik sorunları çözmek zorunda

İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall imzalı yayınlanan haberde pazar günkü seçim başarısı ile Erdoğan’ın dünyanın güçlü liderleri liginde yerini aldığı ancak artık sorunları çözmek zorunda olduğu, en büyük sorunun da ekonomik sıkıntılar olduğu belirtildi.







Erdoğan’ın bir dizi ekonomik sorun, hoşnutsuzluğu artan bir nüfus ve Batı ile bozulan ilişkilerle karşı karşıya olduğunu yazan NYT, iktidarın en önemli probleminin ise dış politikasının ekonomiyle kavga etmesinden kaynaklandığını savundu.





‘Her geçen gün artan otoriter, milliyetçi ve Batı karşıtı eğilimler yabancı yatırımları kaçırıyor, bu da lirayı zayıflatıyor. Para değer kaybettikçe, sermaye kaçıyor. Şimdi de çoğunluğu korumasını sağlayan milliyetçi parti bütün bu eğilimleri var gücüyle destekleyeceği sözü veriyor. Bu Kürtlere yönelik sert tutumu da kapsıyor’ diyen haber, ekonominin acil dikkat istediğini ancak 2019 Mart ayında yapılması planlanan mahalli seçimler dolayısıyla kemer sıkma politikalarının uygulanmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.





NYT haberini şöyle sürdürüyor:





‘İktisatçılar yıllar süren kuvvetli büyümenin ardından ekonominin resesyonda açı çektiğini, dış borç seviyelerinin yükseldiğini, enflasyonun iki haneli rakamlarda seyrettiğini, liranın çöktüğünü, geçmiş yıllara göre dış yatırımların önemli oranda azaldığını belirtiyor. Hükümetin ekonomide artan rölü yolsuzluk ve kayırmacılık şikayetlerine yol açıyor. Muhalifler, AKP yanlılarının kamu ihaleleri üzerinden korkunç zenginleştiğinden şikayet ediyor.’





Haber, bir çok iktisatçının ekonomideki kötü gidişatı iki yıl önce başarısız darbe teşebbüsünden sonra iyice otoriterleşen Erdoğan’a bağlıyor. ‘Darbe sonrasında OHAL ilan etti ve çok sayıda zengin Türkün şirket ve sermayelerini yurtdışına taşımasına sebep olacak şekilde işyerlerine el koydu ve siyasi muhaliflerine karşı büyük bir baskı başlattı. Batı karşıtı söylemi, suni olarak faizleri düşük tutmak için Merkez Bankası’na müdahaleleri yabancı yatırımcıları korkuttu’ diyen haber son 15 yıldır devam eden servetin el değiştirmesi sürecinin Türkiye’yi daimi olarak değiştirdiğini vurguluyor.