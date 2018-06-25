Samanyolu Haber /Gündem / New York Times: Erdoğan, 2032’ye kadar iktidarda kalarak Atatürk’ü geçebilir /25 Haziran 2018 14:34

New York Times: Erdoğan, 2032’ye kadar iktidarda kalarak Atatürk’ü geçebilir

ABD merkezli The New York Times gazetesi, ilk başkanlık seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2032’ye kadar iktidarda kalabileceğini yazdı.

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Geçen yıl tartışmalı referandum ile kabul edilen başkanlık sistemine göre Erdoğan’ın iki defa seçilebileceğini belirten NYT, erken seçim ilan edilmesi durumunda Erdoğan’ın 3. defa da seçimlere katılabileceğine dikkat çekti.

Gazetenin İstanbul Büro şefi Carlotta Gall imzalı haber Erdoğan’ın iktidardaki yıllarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü geçeceğini vurguladı. 15 yıl önce iktidara gelen Erdoğan’ın Avrupa Birliği yanlısı politikaları, İslamcı geçmişine rağmen demokrasi ve piyasa ekonomisini destekleyen politikaları ile büyük destek gördüğüne işaret eden haber yıllar geçtikçe Erdoğan’ın kişisel ve diktatoryal bir felsefeyi benimsediğini kaydediyor. ‘Yol boyunca bir çok müttefikini ya terk etti ya da küstürdü’ diyen NYT, seçimlerle birlikte Erdoğan’ın zaten OHAL marifetiyle kullandığı yetkilerinin resmileşeceğini, başbakanlık makamının lağvedileceğini, hükümetin milletvekillerinden değil, başkanın atadığı kişilerden oluşacağını ve bütçe dahil olmak üzere Meclis’in yetkilerinin azalacağına işaret ediyor.

‘Erdoğan binlerce Kürt politikacı, aktivist, sivil toplum temsilcisi ve darbeyi tertip ettiğini iddia ettiği Gülen’in takipçileri dahil bir çok muhalifini hapse attı’ diyen haber, Cumhurbaşkanı’nın OHAL idaresi altında avukatlar, gazeteciler, memurlar, hakim ve savcıların baskı altına alındığı bir rejimi yönettiğini belirtiyor.  

Erdoğan’ın zaferinin NATO, Suriye ve Irak’ın güvenliği ve Avrupa’ya göç akının kontrolü gibi konularda ciddi sonuçları olacağını vurgulayan NYT, Türkiye’nin terörle mücadele alanında Batı ile hala işbirliği yaptığını ancak Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha da yakınlaşarak NATO İttifakı’nı test ettiğini savunuyor.
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