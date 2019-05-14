New York Times: ABD Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi planlıyor

New York Times’in adını açıklamadığı Amerikan ulusal güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde ABD’nin bu önlemi, İran’ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silah programını güçlendirmesi tehdidine karşı alacağı belirtildi.





Haberde Ortadoğu’daki hangi üslere birlik gönderileceğine dair bir bilgi yer almadı.





Yetkililer gazeteye, emrin ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un liderliğindeki ekip tarafından verildiğini, ancak herhangi bir toprak işgalinin söz konusu olmayacağını aktarmış.





Gazete, Trump’ın asker sayısı veya planın diğer detayları hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin bilinmediğini belirtirken Trump’ın “İran’da bir rejim değişikliği arıyor musunuz?” sorusuna karşılık ‘’İran’da neler olacağını göreceğiz. Bir şey yapmaya kalkarlarsa bu çok büyük bir hata olur’’ dediğini hatırlattı.





Bolton bu ayın başında yaptığı uyarıda, ABD’nin İran rejimiyle bir savaş arayışında olmadığını ancak Devrim Muhafızları ve İran ordusundan gelecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirtmişti.

