Samanyolu Haber /Gündem / Nevşin Mengü 2 yıl sonra konuştu /10 Temmuz 2019 20:42

Nevşin Mengü 2 yıl sonra konuştu

CNN Türk'te haber spikeri olarak çalışırken işine son verilen Nevşin Mengü, olaydan iki yıl sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, o dönem CNN Türk'ün sahibi Doğan Medya Grubu'nun bağlı olduğu Doğan Holding'in Onursal Başkanı Aydın Doğan'a mesaj ileterek kanaldan kovulmasını istediğini iddia etti.

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TV 5 'teki 'Düşünme Vakti' programına katılan ve özellikle uluslararası medya kuruluşlarında çalışan Türkiyeli gazetecileri fişleyen raporu nedeniyle eleştirilerin merkezine oturan Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) ‘Yabancı Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporunu değerlendiren Mengü, kendisiyle ilgili konuştuğu bölümde ise, "Cumhurbaşkanı sinirlendi ve Aydın Bey’e (Aydın Doğan) mesaj iletti. Bu hanımefendinin işine bakılsın diye" iddiasında bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Mengü, Erdoğan'dan Aydın Doğan'a gelen mesajın ardından işine son verildiğini belirtti. 

Deutsche Welle'ye nasıl geçtiği ile ilgili soruya ise, Mengü, "CNN Türk’ten ayrılmak durumunda kaldım. Cumhurbaşkanı ile Sayın Trump’ın görüşmesinin sadece 23 dakika olduğunu söyledim. Bunun üzerine cumhurbaşkanı sinirlendi ve Aydın Bey’e (Aydın Doğan) mesaj iletti. Bu hanımefendinin işine bakılsın diye” ifadelerini kullandı. “Bu bilgi mi, duyum mu?” sorusu üzerine de Mengü, “Yani Fikret Bila da herhalde bunu doğrular. Fikret Bey’e sorsak. O da uçaktaydı çünkü. Dolayısıyla ayrılmak durumunda kaldım, CNN Türk’ten…" yanıtını verdi.

Gazeteci Fikret Bila’nın Erdoğan’ın uçağında olduğunu hatırlatan Mengü, “Fikret Bila da herhalde bunu doğrular. Fikret Bey’e sorsak. O da uçaktaydı çünkü…” dedi.

CNN Türk’te canlı yayınında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi değerlendiren Nevşin Mengü “Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti” ifadesini kullanmıştı.

Mengü'nün işini kaybetmesinin ardında bu sözün yattığı belirtilmişti.
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