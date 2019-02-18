Samanyolu Haber /Medya / Netflix'ten Recep İvedik için 3.5 milyon euroluk teklif /18 Şubat 2019 12:28

Netflix'ten Recep İvedik için 3.5 milyon euroluk teklif

Netflix'in Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminden sonra Recep İvedik 6'ya talip olduğu iddia edildi. Platformun film için 3.5 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

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Yılmaz Erdoğan'ın sinemalarda gösterimi devam eden Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanmasının yankıları devam ediyor.

Sputnik'te yer alan iddiaya göre Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. Şahan Gökbakar'ın bu ay vizyona girmesi beklenen filmi için 3.5 milyon euro teklif edildiği konuşuluyor. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu ise konu hakkındaki sessizliğini şimdilik koruyor.
Cem Yılmaz ise "Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. 45 yaşındaki komedyen "Benim filmlerim sinemalarda gösterime girecek" ifadesini kullandı.

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