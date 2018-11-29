Netflix'le yarışamayan Youtube, Premium'u ücretsiz yapıyor

Shiftdelete.net'in haberine göre dünyanın en büyük video paylaşma platformu olan şirket bir süre önce Premium özelliğini duyurmuştu. YouTube Music ve Originals desteğini de beraberinde getiren şirket, almış olduğu karar ile birlikte YouTube, orijinal içerikleri için önemli bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.







Yayınlanan rapora göre, premium servisi ile birlikte gelen YouTube orijinal içerikleri bir türlü istenilen rakamlara ulaşamadı. Aralarında, Cobra Kai, Impulse ve The Sidemen Show gibi dizilerin yer aldığı YouTube orijinal içerikleri, Netflix’e karşı direnç gösteremedi.





Kullanıcılardan gelen tepkilere göre şirket, aylık 12 dolar karşılığında premium hizmeti ile birlikte sunulan orijinal içerikler, 2019 yılında tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.





İlk etapta kullanıcıların bu içeriklere para vermenin bir anlamı olmadığı tepkilerini dikkate alan şirket, bu orijinal içerikleri reklam desteğini de arkasına alarak yayınlayacak.





Hollywood Reporter tarafınca aktarılan bilgiler doğrultusunda, YouTube’un geliştirmiş olduğu yeni strateji ile birlikte orijinal içeriklerden reklamlar sayesinde büyük kazançlar elde etmeyi planlamakta olduğunu belirtti.





Söz konusu bu durumun yaşanmasındaki en büyük etken ise Netflix gibi popüler uygulamaların daha fazla ön plana çıkması olarak gösteriliyor. Bu sebepten dolayı, kullanıcıların ilgisini çekemeyen YouTube, önemli bir hamleye imza atarak orijinal içerikleri tamamen halka açık hale getirecek.





Premium özelliğini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak olan platform, orijinal içerikleri ile birlikte daha fazla kitleye hitap edebilecek.