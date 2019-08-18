Samanyolu Haber /Medya / Netflix'in Türkiye'den çekildiği iddiası ortalığı karıştırdı /18 Ağustos 2019 20:00

Netflix'in Türkiye'den çekildiği iddiası ortalığı karıştırdı

Türkiye’de hükümet, internet dünyasına sansür olarak yorumlanan son adımı 1 Ağustos’ta atarken bundan en fazla Netflix ve Youtube gibi platformların etkileneceği belirtiliyor. Bu konuda ortaya atılan son iddia ise ortalığı karıştırdı

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İstanbul'da yaşayan ABD'li Twitter fenomeni Jared Wall, kaynaklarının Netflix'in önümüzdeki ay içinde Türkiye'den ayrılacağını söylediğini iddia etti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Wall, tweetinin devamında tepki de göstererek, “Sahip olduğumuz en iyi televizyon kaynağını mahvettiğiniz için Türk hükümetine teşekkür ederiz. Aferin, bravo gerçekten. Çok etkileyici” ifadesini kullandı.

Ancak Jared Wall’un bu iddiasına Hürriyet’in eski Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel’den şu sözlerle yalanlama geldi:  Kaynaklarım Netflix’in Türkiye’den çekilme kararı aldığını yalanlıyor. Şu an için böyle bir durum olmadığını söylüyorlar. Sakin...

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