Netflix'in Türkiye'den çekildiği iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul'da yaşayan ABD'li Twitter fenomeni Jared Wall, kaynaklarının Netflix'in önümüzdeki ay içinde Türkiye'den ayrılacağını söylediğini iddia etti.





Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Wall, tweetinin devamında tepki de göstererek, “Sahip olduğumuz en iyi televizyon kaynağını mahvettiğiniz için Türk hükümetine teşekkür ederiz. Aferin, bravo gerçekten. Çok etkileyici” ifadesini kullandı.





Ancak Jared Wall’un bu iddiasına Hürriyet’in eski Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel’den şu sözlerle yalanlama geldi: Kaynaklarım Netflix’in Türkiye’den çekilme kararı aldığını yalanlıyor. Şu an için böyle bir durum olmadığını söylüyorlar. Sakin...



