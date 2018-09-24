Samanyolu Haber /Gündem / Netflix ve Blu TV gibi platformlar MİT ile tanışıyor /24 Eylül 2018 10:45

Netflix ve Blu TV gibi platformlar MİT ile tanışıyor

İnternetten radyo-TV yayınlarına MİT izni, denetim, sansür ve kapatma geliyor. Netflix, Blu TV gibi geniş izleyici kitlesine sahip yayınlar da denetime girecek.

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RTÜK ve BTK uzmanlarının hazırladığı taslağa göre, internetten yayın lisansı için MİT ve Emniyet'ten izin koşulu getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, tüm radyo-tv yayınları, platform yayınları ile Netflix, Blu TV gibi 'IPTV' formatındaki yayınlar 'denetim, erişim engeli, lisans iptali' gibi geniş bir sansür çarkının içine alınıyor.

İnternetten yapılan yayınlara, radyo ve TV'lerde olduğu gibi para cezası değil mahkeme kararı ile karartma cezası öngörülüyor.

Cumhurbaşkanının yayın yasağı yetkisi, internet radyo-TV'lerini de kapsayacak. Bireysel iletişim için yapılan görüntülü ve sesli yayınlar denetim dışı bırakılırken scope ve vekil yayınlarının durumu belirsiz.
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