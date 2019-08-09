Samanyolu Haber /Medya / Netflix, Game Of Thrones dizi senaristlerini 200 milyon dolara transfer etti /09 Ağustos 2019 11:17

Netflix, Game Of Thrones dizi senaristlerini 200 milyon dolara transfer etti

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin senaristleri David Benioff ve DB Weiss Netflix'e transfer oldu.

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ABD merkezli Variety dergisine göre altı stüdyonun yer aldığı transfer yarışı bir süre sonra Netflix, Amazon ve Disney arasında üçlü bir açık artırmaya dönüştü.

Variety, ikiliye yüz milyon dolar ile bir milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir miktarın ödendiğini yazarken İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi bu bedelin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

Netflix yöneticisi Ted Sarandos "usta hikaye anlatıcılar" diye nitelediği ikiliyi kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Benioff ve Weiss, Game of Thrones'un yayıncısı olan HBO'ya teşekkürlerini ileterek, "HBO ile 10 yıldan uzun süren güzel bir dönem geçirdik ve bize kendimizi evimizde hissettiren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkili, Netflix ekibiyle aynı 1980'ler film sahnelerini hatırladıklarını, aynı kitapları sevdiklerini ve aynı hikaye anlatma imkanlarından heyecanlan duyduklarını söyledi ve "Netflix bizi davet ettiği için onur duyuyoruz" dedi.

Netflix bu sayede dünya çapındaki abone sayısını artırmayı umuyor. 


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