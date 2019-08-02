Samanyolu Haber /Medya / Netflix CEO'su 'Pakistan'da bile sorun yaşamadık Türkiye'de mi yaşayacağız' demiş /02 Ağustos 2019 09:59

Netflix CEO'su 'Pakistan'da bile sorun yaşamadık Türkiye'de mi yaşayacağız' demiş

Netflix'in kurucusu Reed Hastings'in 16 ay önce "Türkiye ve başka bazı ülkelerde internet üzerinden yapılan yayıncılığa müdahale sinyalleri geliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız?" sorusuna verdiği yanıt gündeme geldi.

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Söz konusu demeci aktaran Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Buna göre Hastings "Pakistan'da da varız, oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye'de mi çıkacak?" dedi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Netflix'in patronu o gün bana ne demişti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün, streaming yayın yapan televizyon platformlarının RTÜK iznine bağlanacağı haberi geldiğinde Viyana’da dört müzenin ortasındaki meydandaydım" ifadesini kullandı.

Özkök şöyle devam etti:

"O an, geçen yıla döndüm...

Nisan 2018...

Roma’da Boscolo Exedra Oteli’nin 261 numaralı odasındayım.

Dünyanın ilk ve en büyük streaming film platformunun kurucusu Reed Hastings’le pencereden meydanın öteki tarafındaki binaya bakıyoruz.

Burası iç mimarisini 1563 yılında Michelangelo’nun yaptığı Santa Maria Bazilikası.

Ama biz bazilikayı değil, onun avlusunda heykeli bulunan Galileo’yu konuşuyoruz.

Konumuz Netflix’in dünya kültürüne getirdiği özgürlük.

O soruyu işte, tam o camdan bakarken sormuştum:

SORU: ‘Türkiye ve başka bazı ülkelerde internet üzerinden yapılan yayıncılığa da müdahale sinyalleri geliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız?’

Netflix kurucusu 16 ay önce bana şunu cevabı vermişti:

CEVAP: ‘Türkiye’yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan’da varız, Pakistan’da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye’de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum...’

Düşünemediği ihtimal dün Viyana’da dolaşırken önüme geldi.

Ve oturup o gün yazmama gerek olmayan samimi düşüncemi bugün yazdım.

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