Netanyahu polise ikinci defa ifade verdi

Polis soruşturmayla ilgili açıklama yapmadı. Bezeq medya şirketinin ‘Netanyahu lehinde yayın yapması karşılığında, mali imtiyazlar elde ettiğine’ dair yolsuzluk soruşturması çerçevesinde ifade verdiği bildirildi. Netanyahu ise iddiaları reddediyor.







İKİNCİ DEFA İFADE VERİYOR

İsrail polisi geçen ay, Netanyahu hakkında ‘lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı’ gerekçesiyle gözaltılara başlamıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Hefetz’in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak tanıklığı kabul ettiği haberleri Netanyahu’nun işini daha da zorlaştırmıştı.





Son soruşturma dosyasına göre, Netanyahu’nun basın danışmanı aracılığıyla, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği öne sürülmüştü.





İDDİALAR YOLSUZLUKLA İLGİLİ

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, ‘iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya’dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı’ iddialarını içeriyor.