Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu polise ikinci defa ifade verdi /27 Mart 2018 08:38

Netanyahu polise ikinci defa ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sara ve oğlu Yair yolsuzluk iddiaları sebebiyle ikinci kez polise ifade verdi.

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Polis soruşturmayla ilgili açıklama yapmadı. Bezeq medya şirketinin ‘Netanyahu lehinde yayın yapması karşılığında, mali imtiyazlar elde ettiğine’ dair yolsuzluk soruşturması çerçevesinde ifade verdiği bildirildi. Netanyahu ise iddiaları reddediyor.

İKİNCİ DEFA İFADE VERİYOR 
İsrail polisi geçen ay, Netanyahu hakkında ‘lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı’ gerekçesiyle  gözaltılara başlamıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Hefetz’in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak tanıklığı kabul ettiği haberleri Netanyahu’nun işini daha da zorlaştırmıştı.

Son soruşturma dosyasına göre, Netanyahu’nun basın danışmanı aracılığıyla, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği öne sürülmüştü.

İDDİALAR YOLSUZLUKLA İLGİLİ 
Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, ‘iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya’dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı’ iddialarını içeriyor.
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