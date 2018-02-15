Bir yıl süren soruşturmalar, sorgulamalar ve bitmek bilmeyen spekülasyonların ardından İsrail polisi Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanmak suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılmasını talep etti.





Şimdi İsrail'in Başsavcısı Avichai Mendelblit'in Netanyahu hakkında soruşturma açılıp açılmaması konusunda karar vermesi gerekiyor.





İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Netanyahu hakkındaki süreci ve bundan sonrasına ilişkin merak edilenleri 5 soruda derledi:





Netanyahu neyle suçlanıyor?

Polisin Dava 1000 ismini verdiği birinci soruşturmada Netanyahu ve eşi Sara'nın puro ve şampanya gibi rüşvetler aldığı iddia ediliyor.





Netanyahu ailesi ise bunların rüşvet değil, Hollywood yapımcısı İsrailli Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan aldıkları pahalı hediyeler olduğunu söylüyor. Netanyahu çifti ayrıca bu hediyeler karşılığında iş adamlarının ticari çıkarlarını korudukları ya da vize konusunda kolaylık sağlandığı suçlamalarını da reddediyor.





Netanyahu ve ekibi pahalı puro ve pembe şampanyaların ve Sara'ya mücevherlerin dostluk göstergesi olduğunu ileri sürüyor.





Packer'ın ayrıca Netanyahu'nun büyük oğlu Yair'e bedava uçak biletleri, beş yıldızlı otellerde konaklamalar ve Packer'ın eski nişanlısı Mariah Carey'in konserine biletler konusunda da cömert davrandığı öne sürüldü.





Polis raporları soruşturmanın Hollywood yapımcısı Milchan ile Netanyahu arasındaki ilişkinin dostlar arasındaki masum bir ilişki değil, suç niteliği taşıyan bir rüşvet ilişkisi olduğunu iddia etti.





Raporlarda, Netanyahu'nun Milchan için yaptığı iddia edilen eylemler İsraillilerin ülkeye geri dönmelerini kolaylaştıran vergi yasasında değişiklik yaparak 284 bin dolar kara geçmesini sağlamak, ABD'ye 10 yıllık vize alması için devreye girmek, İsrail televizyon piyasasında çıkarlarını korumak, Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık'ın projeye karşı çıkmasına rağmen Hint iş adamı Ratan Tata ile anlaşmalar yapmak, hissedarı olduğu Channel 10 televizyonunun batmasını engellemek olarak sıralandı.





İsrail polisi Milchan ve Packer'ın Netanyahu'ya toplam 285 bin dolar tutarında hediye verdiğini açıkladı.





Netanyahu'ya ikinci suçlama Dava 2000 dosyasında yöneltiliyor.