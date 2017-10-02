Netanyahu Erdoğan'a cevap verdi.





Netanyahu Bakanlar Kurulu toplantısında, Gazze'ye hükmeden Hamas'ın Türkiye tarafından desteklendiğini hatırlattı ve Erdoğan'ın Kuzey Irak'taki referandumla ilgili sözlerini geri çevirdi. "Hamas'ı destekleyenlerin kendilerine yarar sağlamayan her şeyde Mossad'ın parmağını aradıklarını" savunan İsrail Başbakanı, "Yahudiler olarak uzun zamandır Kürtlere ve arzularına sempati beslemekle birlikte referanduma karışmadıklarını" söyledi.

Erdoğan'ın Mossad iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günkü açıklamasında, 25 Eylül'deki referandumda Mossad'ın da rol oynadığını belirterek, "İsrail bayraklarıyla sokaklarda dolaşılmasının kendilerini ciddi manada üzdüğünü" söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor” diye eklemişti.

Kuzey Irak'taki referandumu açıkça destekleyen tek devlet İsrail olmuş ve Başbakan Netanyahu, "Kürt halkının kendi devletini kurma yolundaki meşru çabalarını desteklediklerini" duyurmuştu. Netanyahu bu devletin nasıl ve nerede kurulabileceği hususuna açıklık getirmemişti.

Referanduma şiddetle karşı çıkan Türkiye, askeri operasyon seçeneği dahil tüm yaptırım olasılıklarının masada olduğunu belirtmişti.