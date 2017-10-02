Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu Erdoğan'a cevap verdi. /02 Ekim 2017 08:32

Netanyahu Erdoğan'a cevap verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunu İsrail gizli servisi Mossad ile ilişkilendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

Netanyahu Erdoğan'a cevap verdi.


Netanyahu Bakanlar Kurulu toplantısında, Gazze'ye hükmeden Hamas'ın Türkiye tarafından desteklendiğini hatırlattı ve Erdoğan'ın Kuzey Irak'taki referandumla ilgili sözlerini geri çevirdi. "Hamas'ı destekleyenlerin kendilerine yarar sağlamayan her şeyde Mossad'ın parmağını aradıklarını" savunan İsrail Başbakanı, "Yahudiler olarak uzun zamandır Kürtlere ve arzularına sempati beslemekle birlikte referanduma karışmadıklarını" söyledi.
Erdoğan'ın Mossad iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günkü açıklamasında, 25 Eylül'deki referandumda Mossad'ın da rol oynadığını belirterek, "İsrail bayraklarıyla sokaklarda dolaşılmasının kendilerini ciddi manada üzdüğünü" söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor” diye eklemişti.
Kuzey Irak'taki referandumu açıkça destekleyen tek devlet İsrail olmuş ve Başbakan Netanyahu, "Kürt halkının kendi devletini kurma yolundaki meşru çabalarını desteklediklerini" duyurmuştu. Netanyahu bu devletin nasıl ve nerede kurulabileceği hususuna açıklık getirmemişti.
Referanduma şiddetle karşı çıkan Türkiye, askeri operasyon seçeneği dahil tüm yaptırım olasılıklarının masada olduğunu belirtmişti.
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