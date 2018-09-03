Samanyolu Haber /Kültür / Nesebi ve Manevi Al-i Beyt /03 Eylül 2018 11:34

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftanın Bamteli sohbeti herkul.org ve ozgurherkul.org siteleri ile Youtube kanalında yayınlandı.

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde özetle şu konuları anlattı:

* İnsan, yalnızca Allah’a kul olamamış ise, elli türlü mahlûka kulluktan ve nefse cazip gelen dünyevîlikler karşılığında satılmaktan kurtulamaz.

* Kırık testilerimize yükleyip Nebiler Sultanı’na hediye gönderdiğimiz salât ü selamlarımıza Muhammedî zümrütler, yakutlar ve zebercetlerle mukabele edileceği ümidini besliyoruz!..

* Üstad Hazretleri’nin “Nesebî Âl-i Beyt” ile “Manevî Âl-i Beyt” tasnifi ve “Bu hizmet, bir Âl-i Beyt hizmetidir.” tespiti de nazar-ı itibara alınırsa, “Âl-i Beyt” denince kimler anlaşılmalıdır? 

* Birinci dereceden Âl-i Beyt olan o güzide insanlar şayet bugün yaşasalardı, nebevî ızdırabı paylaşacak ve nâm-ı celîl-i İlâhî’nin dört bir yanda bayrak gibi dalgalanmasını temine çalışacaklardı.

* Kompleks sebebiyle veya menfaat beklentisiyle, Âl-i Beyt’ten olduğunu iddia eden yalancıların sayısı da az değil!..

* Allah’a binlerce hamd ü senâ olsun ki, sizi tarihin ak sayfalarına yerleştirdi, hep hayırla yâd edileceksiniz; size zulmedenler ise, dünyada lânetle anılacak ve ötede ızdırap içinde kıvranacaklar.

Bu sohbeti yazıya dökülmüş haliyle ŞU LİNKTE BULABİLİRSİNİZ.
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