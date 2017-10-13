Türkiye'de hukukçular bile doğruyu söylemekten korkuyor...

Yeni Asya Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün anlattı olay Türkiye'deki hukukun nasıl çiğnendiğini gözler önüne seriyor. Yeni Asya Gazetesi Türkiye'deki hak ihlalleri ile ilgili görüşleri sorulan hukukçulardan bir kaçı hariç ses çıkmamış İşte Türkiye'nin adalet durumunu gösteren bir fotoğraf







İşte Kazım Güleçyüz'ün bugünkü yazısı



OHAL sürecinde yaygınlaşan hak ihlalleriyle ilgili olarak, bu konularda duyarlı olduklarını düşündüğümüz hukukçulardan bile beklediğimiz sesi duyamayınca, Yeni Asya olarak özel bir çalışma yapmaya karar verdik.

Tesbit ettiğimiz isimlerden bir liste oluşturup, hazırladığımız soruları iletmek istedik.





Ama bir kısmı, bizi şaşırtıp hayal kırıklığına uğratan bir tavırla, cevaplamak istemedi.





Buna karşılık, aynı zamanda hukukçu da olan eski Bakan Ertuğrul Günay ve emekli askerî hâkim Dr. Ümit Kardaş’tan ilk cevapları alıp, Kardaş’ın mülâkatıyla dosyayı açtık.





İkisine de teşekkür ediyoruz.





Diğer isimlerle de temaslarımız sürüyor.





Sorularımız şunlar:





1. 20 Temmuz 2016’dan bu yana devam eden OHAL uygulamalarını evrensel hukuk kriterleri ile temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirir misiniz?





2. Darbeciler ve terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle yürütülen soruşturmalardaki gözaltı ve tutuklamalarda masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma haklarına riayet ediliyor mu?





3. Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda yoğun şikâyetlere konu olan delilsiz ve uzun tutuklamaların FETÖ soruşturmalarında çok daha yaygın şekilde tekrarlandığı gözleniyor. Sizin yorumunuz nedir?





4. KHK ihraçları hakkındaki görüşünüz?





5. Son dönemde, özellikle 16 Nisan sonrasında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından ne durumdayız? Yargının hür ve bağımsız olduğunu söyleyebilmemiz mümkün mü?





6. Hukuk devletinde hür, bağımsız ve tarafsız yargı organlarının yetki alanındaki süreçlerin MGK ve MİT gibi kurumlarca yönlendirilmesi söz konusu olabilir mi?





7. İhbar ve Bylock iddialarına dayalı, delilsiz ve uzun tutuklamalar için ne düşünüyorsunuz? “Terör örgütüne üye olma” suçlaması ve buna dayalı tutuklama kararları için ihbar ve Bylock yeterli olur mu?





8. 6 aylık bir gecikmeyle işbaşı yapan OHAL Komisyonu hakkındaki yorumunuz?





9. Yargı uygulamalarının böylesine yoğun tartışıldığı bir ortamda bilhassa AYM’nin tavır ve yaklaşımı ile hukuk camiasının suskunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?





Tüm hukukçuların cevaplarını bekliyoruz