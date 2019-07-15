Nepal'de muson yağmurları: 65 ölü

Nepal’de etkili olan şiddetli yağışta en az 65 kişi hayatını kaybetti. Nepal polisi açıklamasında, şiddetini arttıran muson yağmurlarında 30 kişiden haber alınamadığını ifade ederek, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.







Nepal’de polis yağışların şiddetini arttırdığı Perşembe gününden bugüne ülke genelinde en az bin 400 kişiyi kurtarmayı başardı. Nepal İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 16 bin 520 ailenin yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Ekipler bölge halkını tahliyeye devam ederken, ülkenin güney sınırında bulunan Bara bölgesine geçtiğimiz günlerde en az 400 milimetre yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri, gelecek 48 saat içinde bazı batı bölgelerine 250 milimetre yağış düşmesi beklendiğini bildirdi.





BİR BUÇUK MİLYON KİŞİ YAŞADIKLARI YERLERİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI





Nepal’in yanı sıra şiddetli yağışın vurduğu Bangladeş’te bulunan Rohingya mülteci kampında da can kayıpları yaşandı. Bölgeyi vuran muson yağmurlarında milyonlarca kişi yükselen sel sularından etkilendi. Gelecek günlerde yağışın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bir milyondan fazla Rohingyalı mültecinin kaldığı Bangladeş’in Cox’s Bazar kentine bu ay en az 58.5 santimetre yağış düştüğünü duyurdu. Nisan ayından bu yana görülen yüzlerce toprak kayması sonucu kampta kalan en az 10 kişi hayatını kaybetti.





Hindistan, Bangladeş ve Çin’i sulayan Brahmaputra Nehri’nin suyunun taşması sonucu Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde bin 800 köy sular altında kaldı. En az 1 buçuk milyon kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmesine neden olan olayda 10 kişi de hayatını kaybetti.





HİNDİSTAN’DA 14 KİŞİ ÖLDÜ





Hindistan’da etkili olan muson yağışlarında ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Bihar eyaletinde ise 14 kişi hayatını kaybetti. Yağışlarda 12 bölgede toplamda 19.6 milyon kişi etkilendi.



