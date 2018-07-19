Samanyolu Haber /Gündem / Nejat İşler saldırıya uğradı /19 Temmuz 2018 10:42

Nejat İşler saldırıya uğradı

Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan ünlü oyuncu Nejat İşler bir hayranının eşi tarafından saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

Oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.


Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler 'in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.

İşler'in yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum 'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Ayakta tedavi edilen İşler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nejat İşler saldırıya uğradı Sonraki Haber >>

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:45