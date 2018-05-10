Samanyolu Haber /Spor / Nefes kesen finalde Türkiye Kupası Akhisarspor'un /10 Mayıs 2018 22:50

Nefes kesen finalde Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Türkiye Kupası’nın 2017-2018 sezonunda sahibi Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Kupası’nda final mücadelesi Diyarbakır Stadı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren karşılaşmayı Akigolar 3-2’lik skorla kazandı ve tarihi bir zafere imza attı. Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı tarihinde ilk kez kazanırken Ege temsilcisi kupayı müzesine götüren 15. farklı takım oldu. Okan Buruk’un öğrencileri zafere Miguel Lopes (32), Abdoul Sissoko (70) ve Helder Barbosa’nın golleriyle ulaştı. Fenerbahçe’nin golleri ise 56’da Fernandao ve 86’da Josef De Souza’dan geldi. Bu sonuçla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası hasreti 6 sezona çıktı. Türkiye Kupası’nda 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler 11. kez finalde kaybetmiş oldu. Zaferin ardından Okan Buruk'tan ilk açıklama Okan Buruk maçın son düdüğünden sonra yaptığı ilk açıklamada: "Çok duygulandım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bize böyle bir sevinç yaşattıkları için. Akhisar'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nefes kesen finalde Türkiye Kupası Akhisarspor'un Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:55:42