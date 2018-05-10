Nefes kesen finalde Türkiye Kupası Akhisarspor'un

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Türkiye Kupası’nda final mücadelesi Diyarbakır Stadı’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile
Fenerbahçe’yi bir araya getiren karşılaşmayı Akigolar 3-2’lik skorla
kazandı ve tarihi bir zafere imza attı.
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı tarihinde ilk kez kazanırken
Ege temsilcisi kupayı müzesine götüren 15. farklı takım oldu. Okan
Buruk’un öğrencileri zafere Miguel Lopes (32), Abdoul Sissoko (70) ve
Helder Barbosa’nın golleriyle ulaştı. Fenerbahçe’nin golleri ise 56’da
Fernandao ve 86’da Josef De Souza’dan geldi.
Bu sonuçla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı
kazanırken Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası hasreti 6 sezona çıktı. Türkiye
Kupası’nda 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler 11. kez finalde
kaybetmiş oldu.
Zaferin ardından Okan Buruk'tan ilk açıklama
Okan Buruk maçın son düdüğünden sonra yaptığı ilk açıklamada:
"Çok duygulandım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bize
böyle bir sevinç yaşattıkları için. Akhisar'a ve Türkiye'ye hayırlı
olsun" dedi.