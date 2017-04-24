Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut bugünkü “Yolun sonuna gelen AB… Biten AB ve başlayan yolumuz!” başlıklı yazısında AB’yi tehdit etti.





Bulut yazısında “Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; bu oyunun, bu oyalamanın sonuna geldik… AB, son tavrı ile Türkiye korkusunu ve İslamofobi’yi açıkça ortaya koyarken, Papa ile verilen resim de ‘Hristiyan birliği’ algılamasını ispatladı…” dedi.





“NEFES ALDIĞINIZ HER SANİYE..!”





Bulut şöyle dedi:





“Sonuç: İngiltere’nin ‘Batacak gemiyi terk etmesi’ boş bir sinyal değildir. Türkiye’nin büyük potansiyelini, ‘sürekli oyun içinde oyun oynayan’ ve ‘uçurumun kenarında durduğunu bile algılayamayan AB’den kendini acilen kurtararak’ değerlendirmesinde büyük yarar var… Yeni bir dünya kuruluyor ve yolumuz açık… Yeni bir dünya kuruluyor ve yolumuz açık…





Son söz : AB ülkelerinden Türkiye’ye, Türk Milleti’ne, Coğrafyamız’a ve İslam Ümmeti’ne açıkça yükselen tehdit ve bunu seslendirenler şunu çok ama çok iyi idrak etsinler; başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu milletin, bu ülke - bu devlet ve bu ümmetin değerlerine en küçük bir zarar gelirse, nefes aldığınız her saniye için şükür edersiniz! Eğer şükür nedir biliyorsanız! Saklandığınız Papa’nın eteğinin altı da sizi koruyamaz!”