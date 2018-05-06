



Alınan fazla kiloları vermenin en etkin yolu güzel bir diyet ve iyi bir spor programıdır. Yapacağınız ekstra yürüyüşler ve bol su tüketimi de zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Fakat bazen bütün programa uysanız bile zayıflayamadığınız ya da verilen kiloları hızlı bir şekilde geri aldığınız zamanlar olur. Peki, ama neden zayıflayamıyoruz? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu konuda açıklamalarda bulundu:





HORMONLARINIZA BAKTIRIN





“Hormonlar özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak görev yapan organik bileşiklerdir. Serotonin hormonu insan vücudunda mutluluk, sevinç, anti-stres hormonudur. İnsan vücudunda serotonin hormonu seviyesi aşağıya düşmeye başladığında kişide yemek yeme ihtiyacı oluşur. Zamanla serotonin hormonunun sürekli düşük seviyelerde gezmesi ile ‘yedikçe yiyesim geliyor’, ‘iştahım çok açık kendimi durduramıyorum’ diyen insanlar karşımıza çıkmaya başlar ve önce fazla kilolar oluşur daha sonra bu kilolardan kurtulamazlar. Zayıflama konusunda gözden kaçan en önemli detaylardan biri hormon seviyesidir. Şayet hormonlar ile ilgili bir sıkıntı varsa yapılan diyet ve spor sadece günü kurtarmaya yardımcı olacaktır.





SEROTONİNİ REFLEKS TERAPİYLE ARTTIRIN





Düşük olan serotonin hormonunu vücut sürekli yemek yiyerek arttırmaya çalışmaktadır. Biz tabiî yollardan serotonin hormonunu nasıl arttırabiliriz? Alternatif tıp yöntemlerinden birisi olarak kullanılan refleks terapi ile yüz ve ayaklardan yapılan uygulama sonrası serotonin hormonu seviyesi arttırılmaktadır. İlk seanstan itibaren kişinin iştahında belirgin bir azalma oluşmaktadır. Ancak tedavinin düzenli bir şekilde belirli bir süre yapılması gerekmektedir. Bu sayede düşük olan serotonin hormonu seviyesi dengelenir ve kişi fazla kilolarından kurtulmaya başlar. Refleks terapinin en önemli özelliği diğer tedaviler ile birlikte güvenli bir şekilde uygulanabilir olmasıdır.





REFLEKS TERAPİDEN SONRA ZAYIFLARSINIZ





Refleks terapi ile birlikte düzene giren vücut yapılan diyet ve spor ile birlikte zayıflamaya başlar. Siz de ‘Her şeyi denedim, ancak zayıflayamıyorum’ diyorsanız büyük ölçüde serotonin hormonu seviyeniz düşmüştür. Kolay ve güvenli bir yöntem olarak kullanılan refleks terapi hem hormon seviyenizi arttırıp daha mutlu bir hayat sürmenize yardımcı olurken hem de fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.”