Samanyolu Haber /Gündem / Neden zayıflayamıyoruz? /06 Mayıs 2018 09:28

Neden zayıflayamıyoruz?

Bütün programa uysanız bile zayıflayamadığınız ya da verilen kiloları hızlı bir şekilde geri aldığınız zamanlar olur. Peki, ama neden zayıflayamıyoruz?

SHABER3.COM


Alınan fazla kiloları vermenin en etkin yolu güzel bir diyet ve iyi bir spor programıdır. Yapacağınız ekstra yürüyüşler ve bol su tüketimi de zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Fakat bazen bütün programa uysanız bile zayıflayamadığınız ya da verilen kiloları hızlı bir şekilde geri aldığınız zamanlar olur. Peki, ama neden zayıflayamıyoruz? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu konuda açıklamalarda bulundu:

HORMONLARINIZA BAKTIRIN

“Hormonlar özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak görev yapan organik bileşiklerdir. Serotonin hormonu insan vücudunda mutluluk, sevinç, anti-stres hormonudur. İnsan vücudunda serotonin hormonu seviyesi aşağıya düşmeye başladığında kişide yemek yeme ihtiyacı oluşur. Zamanla serotonin hormonunun sürekli düşük seviyelerde gezmesi ile ‘yedikçe yiyesim geliyor’, ‘iştahım çok açık kendimi durduramıyorum’ diyen insanlar karşımıza çıkmaya başlar ve önce fazla kilolar oluşur daha sonra bu kilolardan kurtulamazlar. Zayıflama konusunda gözden kaçan en önemli detaylardan biri hormon seviyesidir. Şayet hormonlar ile ilgili bir sıkıntı varsa yapılan diyet ve spor sadece günü kurtarmaya yardımcı olacaktır.

SEROTONİNİ REFLEKS TERAPİYLE ARTTIRIN

Düşük olan serotonin hormonunu vücut sürekli yemek yiyerek arttırmaya çalışmaktadır. Biz tabiî yollardan serotonin hormonunu nasıl arttırabiliriz? Alternatif tıp yöntemlerinden birisi olarak kullanılan refleks terapi ile yüz ve ayaklardan yapılan uygulama sonrası serotonin hormonu seviyesi arttırılmaktadır. İlk seanstan itibaren kişinin iştahında belirgin bir azalma oluşmaktadır. Ancak tedavinin düzenli bir şekilde belirli bir süre yapılması gerekmektedir. Bu sayede düşük olan serotonin hormonu seviyesi dengelenir ve kişi fazla kilolarından kurtulmaya başlar. Refleks terapinin en önemli özelliği diğer tedaviler ile birlikte güvenli bir şekilde uygulanabilir olmasıdır.

REFLEKS TERAPİDEN SONRA ZAYIFLARSINIZ

Refleks terapi ile birlikte düzene giren vücut yapılan diyet ve spor ile birlikte zayıflamaya başlar. Siz de ‘Her şeyi denedim, ancak zayıflayamıyorum’ diyorsanız büyük ölçüde serotonin hormonu seviyeniz düşmüştür. Kolay ve güvenli bir yöntem olarak kullanılan refleks terapi hem hormon seviyenizi arttırıp daha mutlu bir hayat sürmenize yardımcı olurken hem de fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Neden zayıflayamıyoruz? Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:17:22