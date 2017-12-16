Necip Fazıl'ın torunundan havuz medyasına: Cahil, kopyacı, kaba, ölçü/edep yoksunu

Havuzun cehaleti ortaya döküldü. Cuma günü Necip Fazıl Ödülleri'ni 'Üstad'a Saygı Gecesi' başlığıyla duyurduğu sürmanşetinde Abdürrahim Karakoç'a ait bir şiirin dizelerini Necip Fazıl Kısakürek'in imzasıyla veren star gazetesi sosyal medyada büyük tepki çekti.



?'CAHİL, KOPYACI, EDEP YOKSUNU'





Gazetenin Karakoç'a ait ''Ya İslam'la yükselir, ya inkarla çürürsün, bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün…'' dizelerinin altına Necip Fazıl'ın imzasını atmasına şairin torunu da tepki gösterdi. Şeyma Kısakürek Twitter hesabında hemen tüm tepki paylaşımlarını retweet ederken Türkiye Yazarlar Birliği'nin açıklamasını da paylaştı. Açıklamada ''Hele STAR Gazetesinin 15 Aralık 2017 günkü nüshasının manşetindeki ''Üstad'a Saygı Gecesi''nin yanındaki ''Ya İslam'la yükselir, ya inkarla çürürsün, bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün..'' sözünün bile Üstad'a ait olmadığını bilemeyecek kadar cahil, kopyacı, kaba ve ölçü/edep yoksunluğuna ne demeli?'' ifadeleri yer aldı.







