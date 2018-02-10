‘Necip Fazıl-Erdoğan İlişkisi-Benzerlik mi İstismar mı?” başlıklı programda Dumanlı, Erdoğan’ın, “Biz Üstad’ın inkılabını gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” sözünü değerlendirdi.





Programda, “Necip Fazıl’ın inkılabı ile Erdoğan’ın inkılabı aynı mı? Necip Fazıl’a göre ham softa kaba yobaz kimler?” gibi soruların cevabı da arandı. Dumanlı ayrıca, Necip Fazıl’ın siyasal İslam hakkındaki düşüncelerini konusunda açıklamalar da bulundu.





İşte Erkam Tufan Aytav’ın sorularına Ekrem Dumanlı’nın verdiği cevaplar;