Samanyolu Haber /Gündem / Necip Fazıl-Erdoğan İlişkisi-Benzerlik mi İstismar mı? /10 Şubat 2018 10:12

Necip Fazıl-Erdoğan İlişkisi-Benzerlik mi İstismar mı?

Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın You Tube kanalında yaptığı ’30 Dakika’ programının konuğu Gazeteci Ekrem Dumanlı oldu.

SHABER3.COM

 ‘Necip Fazıl-Erdoğan İlişkisi-Benzerlik mi İstismar mı?” başlıklı programda Dumanlı, Erdoğan’ın, “Biz Üstad’ın inkılabını gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” sözünü değerlendirdi.

Programda, “Necip Fazıl’ın inkılabı ile Erdoğan’ın inkılabı aynı mı? Necip Fazıl’a göre ham softa kaba yobaz kimler?” gibi soruların cevabı da arandı. Dumanlı ayrıca, Necip Fazıl’ın siyasal İslam hakkındaki düşüncelerini konusunda açıklamalar da bulundu.

İşte Erkam Tufan Aytav’ın sorularına Ekrem Dumanlı’nın verdiği cevaplar;


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Necip Fazıl-Erdoğan İlişkisi-Benzerlik mi İstismar mı? Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:21:31