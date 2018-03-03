'Ne yapsınlar Hülya kamçıyla dövsünler mi bizi?' sözlerine cevap verdi

Hülya Koçyiğit, "Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini eleştiren Ayşen Gruda'ya yanıt verdi.





Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Koçyiğit'e Gruda'nın açıklamaları hatırlatıldı.





Koçyiğit, ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi. Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.





Ayşen Gruda, Koçyiğit'in ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini şöyle eleştirmişti:





"Sevgili Hülya, daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler bizi? Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın. Kendisine teşekkür ederiz bu pek engin düşüncelerini bizimle paylaştığı için. Ama bunları lütfen kendine saklasın. Çok seveni var, eski bir sanatçı. Bu laflar hiç hoş değil. Benim çok tuhafıma gitti."