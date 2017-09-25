'Ne Türkiye’yi tehdit ederiz, ne de içişlerine karışırız'

Irak Kürdistanı'nda bugün yapılan referandumla ilgili tansiyon yükselirken Başbakan Neçirvan Barzani'den açıklama geldi. Barzani, yaptığı basın toplantısında "Türkiye yetkilileriyle telefon görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.



Rudaw'ın haberine göre, Neçirvan Barzani, “Bağdat’tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Referandum asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye’nin bu konuda bizi anlamasını bekliyoruz” dedi.

Başbakan Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de oy kullandıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Referanduma ilişkin konuşan Başbakan Barzani, “Sadece halkımızın bağımsız olmak istediğine dair iradesini dünyaya göstermek istiyoruz. Referandum 26 Eylül’de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor. Kürdistan Bölgesi Irak’la ciddi bir diyalog istiyor. Yarın da Irak bayrağını burada göreceksiniz. Kaldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile olan ilişkilere de değinen Başbakan Neçirvan Barzani, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. 1991’den bu yana iyi ilişkilerimiz oldu. En zor zamanlarda bize yardım ettiler. Müteşekkiriz. Bugünkü süreç, Irak Kürdistanı çerçevesindedir. Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz.

Bağdat’tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Referandum asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye’nin bizi anlamasını bekliyoruz.

Referandum 26 Eylül’de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye zor günlerde hep yanımızda oldu.

Türkiye bunu kendisi için tehdit olarak görmemeli. Asla ne Türkiye ne de başka bir ülke için tehdit değiliz. Irak’la yaşadığımız sorunları anlamalarını istiyoruz. İki aydır Türkiye’yi ziyaret edip, bu sürecin onlar için tehdit olmadığını anlatmaya çalıştım ama maalesef bu imkan olmadı.

Türkiye yetkilileriyle telefon görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin bölgede, Kürtler ve Kürdistan Bölgesi’nden daha iyi bir dostu yok. Hiçbir şeyin, bu ilişkimizi bozmasına yol açmasını istemiyoruz. Ne Türkiye’yi tehdit ederiz, ne de içişlerine karışırız. Her alanda ilişkilerimizin hergün daha iyiye gitmesini istiyoruz.

20 yılı aşkındır komşu ülkelere, Irak’a, bölgede istikrar faktörü olduğumuzu kanıtladık. Türkiye ve dış ülkelerin Bağdat’a sorması lazım: Kürtler bu aşamaya gelmesi için neden bunları yaptınız?”

Sınır kapılarına dair de konuşan Başbakan Barzani, “Türkiye’yle sınırlar kapanmış değil” dedi.

Başbakan devamında, "Hakkını isteyen bir millet, karşısına sorunların çıkabileceğini de düşünür. Ama bir tehdit unsuru değilken, bu ülkelerin böyle düşünmesini anlamıyoruz. Halk demokratik bir şekilde kararını vermek istiyor. Bunun nesi tehdit?" diye sordu.

ABADİ'NİN SÖZLERİ

Rûdaw muhabirinin, Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin sözlerini hatırlatması üzerine Başbakan şunları söyledi:

“Irak Başbakanı Sayın Abadi’nin dünkü sözlerini üzüntüyle karşıladım. Sayın Başbakan’ın tehditleri, bize eski Irak rejiminin dilini hatırlatıyor. Kürt halkının tümünün cezalandırılmasına yönelik sözlerini büyük üzüntiyle karşıladım. Dünkü sözlerini hiç beklemiyorduk. Havalimanlarını kapatacakmış. Havalimanlarıyla sorunu ne?

Herkesi gelip havalimanlarımızda neler yapıldığını görmeye davet ediyorum. Havalimanlarında gizli bir şey yapmıyoruz. Kürdistan Bölgesi’ne gelen 1 milyon 800 bin göçzedeyi bu havalimanlarında karşıladık. Bunlar, onların kabul etmediği göçzedelerdi. Uçaklarımız bunlar için kullanıldı. Bu yüzden havalimanları kapatılırsa, bu tüm Kürdistan’ın cezalandırılması olur.”

Başbakan Barzani, “Bizler çok zor 3 yıl geçirdik. Dünyanın en büyük ve tehlikeli terör örgütü olan IŞİD’e karşı uzun bir cephede savaştık. Bin 600 şehit verdik. Kürdistan Bölgesi 1.8 milyon göçzede için sığınak oldu. Dış ülkelerin tavrı, Kürtlere, ‘Kürtlerin dağlardan başka dostu yok’ sözünü düşündürüyor” şeklinde konuştu.

KERKÜK MESELESİ

“Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki bölgeleri diyalogla çözmek istiyoruz” diyen Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İrademizi kimseye dayatmayız. Ne Araplara ne Türkmenlere. Kerkük birlikte yaşam şehri olarak kalacak. Kerkük Kürt, Türkmen, Arap kentidir. Burada yaşayanlar kaderini tayin edecek.

Peşmerge Kerkük’ü işgal etmedi. IŞİD’den korudu. Peşmerge olmasaydı, Kerkük Musul’dan beter olurdu. Peşmerge Türkmenleri, Arapları bütün kesimleri korudu. Bu yüzden, kesinlikle peşmerge bu kardeşlerimizi korumak için kentte kalmaya devam edecektir.”

Rudaw