Samanyolu Haber /Gündem / Ne törene ne resepsiyona katıldı /06 Eylül 2017 09:29

Ne törene ne resepsiyona katıldı

Dün sabahki Adli Yıl açılış törenine katılmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen resepsiyona da gelmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyona da gelmedi

Gündüz törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamki resepsiyona katılmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli her iki programa da katılım göstermedi.

Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.

Resepsiyona eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılması da dikkat çekti.
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