Ne törene ne resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyona da gelmedi





Gündüz törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamki resepsiyona katılmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli her iki programa da katılım göstermedi.





Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.





Resepsiyona eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılması da dikkat çekti.