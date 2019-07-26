'Ne oldu battık mı bittik mi? Yıl sonuna kadar faiz indirimi devam etsin'

Erdoğan F-35 projesi ve faiz indirimiyle ilgili şöyle konuştu:
''F35 vermiyor musunuz? Kusura bakmayın başka yerlere döneriz"
"Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık. Biz aldık, alıyoruz, ama siz yine de verecekseniz biz sizden de patriot alırız dedik. Hâlâ vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Kusura bakmayın. Bütün tedbirlerimizin ideal şekilde almak zorundayız. F35, vermiyor musunuz? Peki. Kusura bakmayın biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı ayrıca yaptık, yapıyoruz. Çünkü biz eli bağlı duramayız. Türkiye’de Bay Kemal ve dirsek teması olan adamları yok, Ak Parti var, Cumhur İttifakı var. Güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."
''Faiz değerlendirmesi: Battık mı, bittik mi?''
"Uzun zamandır yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyorduk. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır söyledim. Ama bunu maalesef o dönemlerindeki Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek hep oyalama taktikleriyle ilerlediler. Dün MB faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu battık mı, bittik mi? Hayır piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Biz bu konularda nereye bakacağız? Dünyaya bakacağız."