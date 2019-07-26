'Ne oldu battık mı bittik mi? Yıl sonuna kadar faiz indirimi devam etsin'

Erdoğan F-35 projesi ve faiz indirimiyle ilgili şöyle konuştu:





''F35 vermiyor musunuz? Kusura bakmayın başka yerlere döneriz"





"Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık. Biz aldık, alıyoruz, ama siz yine de verecekseniz biz sizden de patriot alırız dedik. Hâlâ vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Kusura bakmayın. Bütün tedbirlerimizin ideal şekilde almak zorundayız. F35, vermiyor musunuz? Peki. Kusura bakmayın biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı ayrıca yaptık, yapıyoruz. Çünkü biz eli bağlı duramayız. Türkiye’de Bay Kemal ve dirsek teması olan adamları yok, Ak Parti var, Cumhur İttifakı var. Güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."



